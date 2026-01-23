SARONNO – Mattinata difficile per pendolari e viaggiatori sulla direttrice ferroviaria che collega Milano a Malpensa che attraversa il nodo di Saronno, con rallentamenti e variazioni già dalle prime ore di oggi, venerdì 23 gennaio.

Poco prima delle 7, intorno alle 6,46, è stato segnalato un guasto alla linea ferroviaria nella stazione di Malpensa Aeroporto T1, che ha provocato gravi criticità alla circolazione. Il problema ha causato rallentamenti diffusi, con ritardi fino a 30 minuti su diverse corse. Per consentire il ripristino del servizio, i tecnici di Ferrovienord sono intervenuti sulla linea, mentre alcuni treni hanno subito modifiche o cancellazioni di percorso.

Le difficoltà si sono concentrate in particolare sulla linea Malpensa-Milano Centrale. Alle 6,53 è stato comunicato che il treno 2918, in partenza da Milano Centrale alle 5,55 e diretto a Gallarate con arrivo previsto alle 7,06, ha terminato la corsa a Malpensa Aeroporto T2, senza proseguire verso la destinazione finale.

Le criticità hanno avuto ripercussioni anche sul traffico ferroviario che interessa Saronno, snodo centrale per numerose linee regionali e aeroportuali, con disagi per chi si sposta per lavoro o studio nelle prime ore del mattino. Gli aggiornamenti sull’andamento dei treni sono stati forniti tramite app e sito di Trenord, nella sezione dedicata alla circolazione in tempo reale.

Nell’ultimo aggiornamento, le difficoltà registrate in mattinata sono state evidenziate anche dal comitato viaggiatori Tpl nodo di Saronno, che ha segnalato l’impatto dei rallentamenti sul servizio e sui collegamenti utilizzati quotidianamente dai pendolari.

