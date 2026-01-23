SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 22 gennaio, spiccano la chiusura improvvisa delle scuole Rodari e Collodi a Saronno e le reazioni delle famiglie e della politica locale. Tanta attenzione anche per l’esperienza olimpica di un giovane tedoforo, una disavventura in montagna con lieto fine e il dibattito sulla gestione del Parco Lura.

Scuole chiuse all’ultimo momento alle Rodari e Collodi: genitori furenti per la comunicazione arrivata solo in tarda serata, con gravi disagi per l’organizzazione familiare.

La sindaca Ilaria Pagani ha chiesto scusa per l’accaduto, ammettendo le responsabilità dell’amministrazione e definendo evidenti i disagi per le famiglie coinvolte.

Fratelli d’Italia accoglie le scuse, ma chiede spiegazioni dettagliate e garanzie affinché situazioni simili non si ripetano in futuro.

Un saronnese parteciperà come tedoforo alla tappa Gallarate-Monza della fiaccola olimpica Milano-Cortina, raccontando l’emozione di rappresentare la città in un evento così importante.

Tre escursionisti sono stati tratti in salvo sul monte Faie dopo essersi persi; decisive le ricerche con l’utilizzo di un drone dotato di termocamera.

Nel dibattito sulla gestione del Parco Lura, Castelli della Lega sottolinea la necessità di mantenere l’ente consortile e di rilanciarne le attività.