Città

SARONNO – Una pista di ghiaccio aperta di sera, musica di sottofondo e luci fluorescenti per colorare i pattini. È questo il clima di Leo On Ice, l’evento di beneficenza in programma sabato 24 gennaio, al Palaghiaccio di via Piave 1.

L’iniziativa propone una serata di pattinaggio libero su ghiaccio, con apertura straordinaria della struttura dalle 19,30 alle 23. La partecipazione è aperta a tutti a partire dai 4 anni; i minori devono essere accompagnati da un adulto. Durante la serata è previsto intrattenimento musicale e la distribuzione di gadget fluorescenti, pensati per rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente.

L’evento ha una finalità solidale. I fondi raccolti saranno devoluti al progetto “Dona un passo in più” promosso da Unitalsi Saronno, con l’obiettivo di sostenere l’acquisto di un pulmino destinato a ragazzi con disabilità motorie.

Leo On Ice nasce come occasione di aggregazione sociale sul territorio saronnese, pensata per unire diverse generazioni attorno a un gesto concreto di solidarietà, senza rinunciare al divertimento. Un sabato sera diverso dal solito, sui pattini, per dare una mano a chi ha bisogno.

