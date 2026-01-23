Altre news

SARONNO – Venerdì 23 gennaio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da un progressivo aumento della nuvolosità, con deboli piogge attese dal pomeriggio. In serata, le precipitazioni tenderanno a trasformarsi in neve, con accumuli molto contenuti. Complessivamente, sono previsti circa 4 mm di pioggia nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori invernali, con una massima intorno ai 5°C e una minima che toccherà lo zero. I venti saranno deboli, inizialmente da Nordest e in rotazione da Sudest nel pomeriggio. Al momento, non sono segnalate allerte meteo per la zona.

A livello regionale, la Lombardia è interessata da una circolazione depressionaria in graduale raffreddamento. Le basse pianure occidentali, inclusa l’area di Saronno, vedranno molte nubi con deboli fenomeni nel pomeriggio e nevicate deboli in serata. Sulle pianure orientali, le piogge risulteranno leggermente più intense, mentre sulle aree pedemontane e prealpine si prevedono nevicate più diffuse dalla sera.

