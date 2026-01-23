Città

SARONNO – Le immagini che raccontano la forza delle donne nello sport e le emozioni senza tempo delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi arrivano alla Rsa Focris di via don Vittorio Volpi. Mercoledì 28 gennaio si inaugura la mostra “Sport movies & Tv, culture through sport”, un percorso visivo e narrativo promosso dalla federazione internazionale Cinema e televisione sportiva che intreccia storie di impegno, inclusione e passione. L’esposizione è visitabile ogni giorno dalle 8 alle 20 fino al 22 febbraio. il direttore Luigi Regalia svelata il significato e l’emozione di questo grande eventi per i degenti ma anche per l’intera Saronno a partire dagli sportivi.

Da dove partiamo?

Qualche mese fa, Franco Ascani, figura internazionalmente riconosciuta nell’ambito della fotografia sportiva, in un momento di confronto con le federazioni sportive lombarde ha proposto di organizzare mostre a tema sul territorio regionale. Qualche coincidenza (rappresentare una federazione e poter scegliere a che tavolo sedersi ad una cena) e la collaborazione è decollata, con ipotesi, mappe, sopralluogo, tempi e ricerca sponsor per azzerare i costi. Passano le settimane e si arriva ad organizzare la presentazione ufficiale all’interno del palinsesto cittadino, e quindi pianificare l’inaugurazione del 28 gennaio con rappresentanti delle istituzioni, del mondo scolastico e sportivo cittadino e varesotto.

Perché una mostra a tema Olimpiadi in una rsa?

Le Rsa sono parti di città e di comunità tanto quanto i teatri, le piazze e le scuole. Vogliamo tornare ad essere un punto della rete culturale e sociale della città, e dare valore a chi è ospitato e a chi qua opera attraverso la condivisione di esperienze e di emozioni.

Come è organizzata la mostra?

La mostra presenta 12 totem tridimensionali con 144 foto in alta risoluzione di momenti significativi dello sport olimpico, organizzati secondo i temi Emozioni Olimpiche e Paraolimpiche e Donne nello Sport. Video in altissima qualità realizzati dal catalogo della Ficts girano sul nostro megaschermo, rendendo completa l’esperienza.

Immagini e anche parole…

Abbiamo utilizzato spunti e metafore per accompagnare il percorso, come il motto olimpico rimodulato “altius citius fortius – communiter” che diventa “con empatia, stare accanto, con gentilezza – esserci”. Il tempo scorre diversamente in una rsa, e questo è un invito a partecipare, a rallentare, a vivere insieme.

A chi è destinata?

Ci siamo impegnati per renderla il più fruibile possibile ai nostri ospiti ed alle loro famiglie con approfondimenti condotti dalle nostre educatrici, ma abbiamo scommesso sull’ingaggio delle scuole e delle società sportive cittadine, per offrire ai giovani l’occasione di un approccio alternativo alla struttura, che probabilmente non conoscono ma ci piacerebbe poi restassero in contatto con la nostra realtà. Siamo certi che il passaggio della fiaccola il 4 febbraio a Saronno coinvolgerà tutta la cittadinanza, quindi aspettiamo gli sportivi e gli appassionati del territorio, ma sarà benvenuto anche chi usa sempre l’ascensore…

Quale coinvolgimento per chi viene alla mostra?

Raccoglieremo i pensieri dei visitatori in un’urna, partendo dal motto di Milano Cortina2026 tradotto in italiano con “Ecco la tua energia” e da quello di Torino 2006 ,”Qua vive la passione”… ci piacerebbe raccogliere le considerazioni di ognuno poi da restituire in forma aggregata. Inizio io: a mio parere, senza passione e senza energia una Rsa eroga i propri servizi in modo prestazionale, la scommessa è crescere di livello per garantire benessere a ospiti, famiglie e di conseguenza agli operatori, diventare funzione sociale e valore aggiunto per la comunità attraverso un lavoro di significato…quindi dobbiamo e possiamo impegnarci e migliorare, come ci insegna lo sport.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09