SARONNO – Con un’immagine condivisa sul sito comunale nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 22 gennaio, il Comune di Saronno ha annunciato la disponibilità online della nuova app informativa.

MySaronno ed è il nuovo strumento digitale pensato per raccogliere in un’unica applicazione servizi, informazioni e opportunità della città. L’attivazione arriva dopo la dismissione di Si chiama. L’attivazione arriva dopo la dismissione di Municipium, l’app utilizzata negli ultimi anni, che è stata disattivata alla fine dell’anno scorso . Già dal 1 gennaio l’amministrazione aveva anticipato l’arrivo di una nuova piattaforma.

MySaronno è scaricabile gratuitamente per Android e iOS dal sito istituzionale del Comune, attraverso la pagina dedicata al download. L’app permette di consultare notizie e aggiornamenti, seguire eventi e iniziative, accedere ai servizi comunali e restare informati sulle principali novità che riguardano la città, con contenuti ottimizzati per l’uso da smartphone.

Per quanto riguarda le segnalazioni dei cittadini, il Comune ha ribadito che Municipium non è più utilizzabile dal 1 gennaio. Le segnalazioni dei disservizi devono essere inviate tramite il form online “Segnalazione disservizio” disponibile sul portale comunale, un canale digitale unico e centralizzato, attivo 24 ore su 24.

