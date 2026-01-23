MySaronno, attiva la nuova app del Comune per servizi e segnalazioni
23 Gennaio 2026
0
SARONNO – Con un’immagine condivisa sul sito comunale nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 22 gennaio, il Comune di Saronno ha annunciato la disponibilità online della nuova app informativa.
MySaronno è scaricabile gratuitamente per Android e iOS dal sito istituzionale del Comune, attraverso la pagina dedicata al download. L’app permette di consultare notizie e aggiornamenti, seguire eventi e iniziative, accedere ai servizi comunali e restare informati sulle principali novità che riguardano la città, con contenuti ottimizzati per l’uso da smartphone.
Per quanto riguarda le segnalazioni dei cittadini, il Comune ha ribadito che Municipium non è più utilizzabile dal 1 gennaio. Le segnalazioni dei disservizi devono essere inviate tramite il form online “Segnalazione disservizio” disponibile sul portale comunale, un canale digitale unico e centralizzato, attivo 24 ore su 24.
