Città

SARONNO – “Si prevedono precipitazioni diffuse dalla serata con asse di propagazione sudovest-nordest. Maggiormente interessati saranno i settori di nordovest e fascia prealpina centro-orientale. Limite neve nel pomeriggio attorno a 800 metri, in abbassamento in serata fino a portarsi attorno tra 300-400 metri circa. Possibile nevischio o pioggia mista a neve fino a quote di pianura, in particolare su pavese, varesotto e comasco, ma senza accumuli significativi al suolo. Tra 600 e 1200 metri possibili locali accumuli nevosi massimi fino a 15 cm; tra 300 e 600 metri possibili massimi attorno a 5 centimetri”. Lo fa sapere il Servizio meteorologico di Regione Lombardia. Per il Varesotto, è stata amessa una allerta gialla di protezione civile.

Come andrà domani

Sempre in base al report del servizio meteo, sabato si prevedono precipitazioni nella notte deboli diffuse, dal mattino tendenti temporaneamente ad esaurirsi da ovest a est, salvo deboli residue sparse. Dal tardo pomeriggio precipitazioni in ripresa da sud, in rapida estensione e diffuse in serata. Limite neve nella notte a 200-400 metri circa, con possibile nevischio o pioggia mista a neve fino a quote di pianura, quindi limite in risalita da est a ovest fino a portarsi in serata attorno a 800-900 metri circa. Tra 600 e 1200 metri accumuli nevosi tra 5-15 centimetri circa; tra 300 e 600 metri nella notte possibili massimi attorno a 5 centimetri.

Saronno si trova ad una elevazione di 212 metri sul livello del mare, dunque molto poco sotto il limite previsto per le nevicate con accumulo sul terreno; Tradate è a 303 metri.

23012026