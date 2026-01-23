SARONNO – Si parte sabato 31 gennaio con una città che diventa palcoscenico diffuso, tra piazze, vie e spazi simbolo del centro. È da qui che prende il via l’Olympic Fringe Festival, il nuovo festival itinerante che anima la provincia di Varese e che sceglie Saronno come punto di partenza.

Il primo appuntamento è sabato 31 gennaio, con performance distribuite lungo un percorso urbano che tocca Villa Gianetti, piazza Libertà, piazza Avis e piazza Indipendenza. Gli spettacoli sono programmati in più fasce orarie, 10,30-11,30, 12-13, 15,30-16,30 e 17-18, per accompagnare l’intera giornata e permettere al pubblico di muoversi liberamente tra una tappa e l’altra.

Il festival torna poi a Saronno sabato 1 e domenica 7-8 febbraio, ampliando il tracciato e coinvolgendo anche via Portici, via San Cristoforo, via Cavour e corso Italia, oltre a Villa Gianetti e piazza Libertà. Anche in questo caso il format resta quello di una proposta continua e accessibile, con spettacoli al mattino e al pomeriggio il sabato e nel pomeriggio la domenica, sempre tra 10,30-11,30, 12-13, 15,30-16,30 e 17-18.

La proposta dell’Olympic Fringe Festival è pensata come un’esperienza urbana dinamica. Ogni giornata è costruita attorno a un tema ispirato all’immaginario olimpico e si sviluppa attraverso una parata e tre “isole sceniche” attive in punti diversi della città. Performance brevi, di circa 15 minuti ciascuna, si alternano in orari scaglionati creando un flusso continuo di spettacolo, incontri e suggestioni.

Le quattro grandi tematiche che guidano il festival sono la nascita della fiaccola, con numeri di fuoco e pirotecnica, la fiera di Olimpia, dedicata alla comicità e alle arti mimiche, il mito greco, con acrobazie aeree e danza, e il futuro delle Olimpiadi, uno sguardo contemporaneo che unisce tecnologia, luce e gesto atletico. Linguaggi diversi che trasformano le strade in un teatro a cielo aperto e invitano cittadini e visitatori a vivere il centro in modo nuovo.

Da Saronno il festival proseguirà poi nelle altre città della provincia, ma il debutto promette già un weekend ricco di energia, movimento e curiosità. Un’occasione per passeggiare, fermarsi, lasciarsi sorprendere e riscoprire gli spazi urbani attraverso lo spettacolo dal vivo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09