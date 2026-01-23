SARONNO – Audaci e rapidi i due complici che hanno preso di mira un’anziana nel parcheggio del supermercato di via Miola. Hanno tentato il trucco delle monetine a terra ma, malgrado la donna presa di mira non riuscisse a chinarsi, l’hanno distratta prendendole la borsetta e facendo un prelievo di contante prima che lei riuscisse a denunciare l’accaduto.

Il fatto è avvenuto mercoledì 21 gennaio nel parcheggio del supermercato Tigros. Vittima una 50enne residente in città che, al momento del furto, stava risalendo in auto dopo aver fatto al spesa. A sorprenderla alle spalle è stato un uomo che ha inscenato la caduta di alcune monete, fingendo di averle perse e cercando di coinvolgerla nella raccolta. Sebbene la donna, a causa di un problema fisico, non si fosse chinata, il malvivente è riuscito comunque a distrarla iniziando a parlare degli orari di apertura del punto vendita.

Nel frattempo, un complice è entrato in azione senza essere notato: ha aperto la portiera dell’auto e si è impossessato della borsa lasciata sul sedile. I due sono poi fuggiti senza lasciare tracce. Soltanto quando la vittima ha cercato di bloccare il bancomat, si è accorta che i ladri avevano già effettuato due prelievi, riuscendo ad asportare alcune centinaia di euro.

Sull’episodio sono in corso accertamenti da parte della polizia locale.

