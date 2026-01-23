Città

SARONNO – La parrocchia Sacra Famiglia organizza la festa patronale 2026, in programma da venerdì 23 a lunedì 26 gennaio negli spazi parrocchiali e all’oratorio.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 23 gennaio alle 21 con un incontro di preghiera, animato dalla Commissione famiglia, con invito rivolto a fidanzati e sposi di tutte le età.

Sabato 24 gennaio alle 21 la chiesa ospiterà la serata Suoni di cornamuse… e non solo. Il gruppo Rowan Tree accompagnerà i presenti in un percorso musicale dedicato alle tradizioni di Irlanda, Bretagna, Scozia e Galizia.

Il programma prosegue domenica 25 gennaio. Alle 11 è prevista la santa messa solenne con la celebrazione degli anniversari di matrimonio. Alle 12.30 si terrà il pranzo della famiglia in oratorio; per partecipare è richiesta l’adesione entro mercoledì 21 gennaio, contattando Marcella al numero 340 964 6342. Nel pomeriggio, alle 15, al Cinema Prealpi si svolgerà la tombolata della famiglia. L’ingresso è gratuito e l’iniziativa prevede premi per grandi e piccoli.

La festa patronale si concluderà lunedì 26 gennaio alle 18.30 con la santa messa per tutti i defunti della parrocchia, celebrata con i preti della comunità pastorale, in ricordo anche di coloro che hanno prestato servizio nella parrocchia.

