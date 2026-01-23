Città

SARONNO – “Noi siamo qui con Luigi”: uno spettacolo teatrale nel ricordo di Luigi Tammaro. Poesia, musica e brevi pièces teatrali, con parole ed emozioni legate all’arte e alla cultura popolare italiana. La serata, concepita come atto unico, organizzata dall’associazione culturale Anima e Core, in collaborazione con Unitre e con il patrocinio del Comune della Città di Saronno, è prevista per oggi, venerdì 23 gennaio, al teatro Regina Pacis di via Roma 119. L’appuntamento è fissato alle 21.

Un evento di condivisione e memoria, con un ricco programma composto da brani tratti e rielaborati da celebri commedie, tra cui “L’arte moderna”, “Troppo fortunato” e “Il malato immaginario”, riviste e adattate per l’occasione.

Luigi Tammaro ha collaborato con l’associazione Anima e Core per oltre 10 anni, come socio, attore, regista, ma soprattutto – così lo ricordano dall’associazione – come amico: “Il suo ultimo spettacolo come attore e regista risale al 7 febbraio dello scorso anno e ad ottobre è partito per un viaggio senza ritorno. Luigi resterà sempre nei nostri cuori, e noi vogliamo ricordarlo riportando sul palcoscenico, parte dei suoi spettacoli”.

L’iniziativa ha anche una finalità solidale: l’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto alla chiesa per il sostegno alle opere parrocchiali.

