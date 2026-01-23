Nel comunicato, Amadio sottolinea come “neanche nella più assurda realtà si può immaginare che un Comune avvisi le famiglie della chiusura di una scuola dell’infanzia e di una scuola elementare (per un intervento di potenziamento delle forniture elettriche) solo il giorno prima, quando la Società responsabile dei lavori aveva avvisato ben 8 giorni prima il Comune stesso”. Una tempistica che, secondo il consigliere, non trova giustificazioni.

Il giudizio sulle scuse della sindaca è altrettanto netto: “Le scuse della prima cittadina non sono sufficienti a sopperire ai disagi che questa vergognosa modalità comunicativa ha causato alle famiglie, oltre ad evidenziare un’organizzazione amministrativa indegna di un Paese civile”. Un passaggio che mette in discussione non solo l’episodio specifico, ma l’efficienza complessiva dell’apparato comunale.

Nel testo viene poi ricordato un altro caso recente: “Se a questo increscioso fatto aggiungiamo anche la chiusura, meno di due settimane fa, di un’altra scuola dell’infanzia per problemi alla pompa di calore, anche in questo caso con poco preavviso alle famiglie, e i numerosi problemi di riscaldamento nelle scuole, si delinea una situazione imbarazzante”. Per Amadio si tratta di segnali che descrivono una criticità strutturale.

Da qui la richiesta di un cambio di rotta nelle priorità amministrative. “Ci si dovrebbe attendere, oltre alle scuse dovute, delle decisioni responsabili da parte della prima cittadina”, scrive il consigliere, aggiungendo: “Meno ‘tagli di nastro’ fin troppo enfatizzati, con i quali sembrerebbe si voglia distrarre i cittadini dai veri problemi, e maggiore applicazione su molti temi che affliggono la città, a partire dalla sicurezza sempre più latitante”.

Il comunicato si chiude con una riflessione politica che guarda anche al recente passato: “Spero che qualcuno si faccia un esame di coscienza e comprenda finalmente cosa ha causato alla nostra città con scelte politiche scellerate durante la campagna elettorale”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09