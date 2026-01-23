Softball

SARONNO – Prosegue la costruzione della rosa dell’Inox Team Saronno in vista della stagione 2026 di serie A1, al via in primavera. La società ha infatti annunciato di aver concluso l’iter di tesseramento della lanciatrice statunitense Elizabeth Rebecca Avery.

Classe 2001, Avery è un volto già conosciuto a Saronno. Nella scorsa stagione ha disputato il campionato di serie A1 con il Macerata Softball e nel mese di agosto è approdata in prestito all’Inox Team, contribuendo in modo determinante alla vittoria della Coppa delle Coppe grazie a prestazioni di alto livello in pedana. Di origine californiana, Avery si è formata sportivamente alla Bishop O’Dowd High School, prima di laurearsi alla Boston University. Proprio durante il percorso universitario ha consolidato la propria crescita come atleta, ottenendo numerosi successi nella Patriot League di softball.

L’esperienza europea della lanciatrice è iniziata nel 2024 con la partecipazione alla Bundesliga austriaca nelle fila delle Dornbirn Indians. Nel 2025 il trasferimento in Italia al Macerata Softball, dove ha dato un contributo significativo all’ottima stagione del club marchigiano, guadagnandosi anche la convocazione nella selezione di serie A1 per la All Stars Series di softball.

Con l’annuncio di Avery, l’Inox Team Saronno aggiunge un tassello importante alla squadra che affronterà il prossimo campionato, puntando su una lanciatrice giovane ma già forte di esperienze internazionali e di successi maturati anche con la maglia saronnese.

(foto: Lizzy Avery)

