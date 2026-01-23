Terza edizione per la Pesca-cri di Carnevale: domenica in piazza per ritirare giocattoli e oggetti
23 Gennaio 2026
SARONNO – Domenica 25 gennaio, il centro di Saronno ospiterà l’ultimo appuntamento con la raccolta solidale organizzata dal Comitato locale della Croce Rossa Italiana.
I volontari saranno presenti in piazza per ritirare oggetti destinati alla realizzazione della tradizionale “Pesca-Cri di Carnevale”. L’iniziativa invita la cittadinanza a donare ciò che non viene più utilizzato: è l’occasione ideale per consegnare regali doppi ricevuti durante le scorse festività, giocattoli inutilizzati o oggetti superflui che ingombrano la soffitta.
Tutto il materiale raccolto contribuirà ad arricchire i premi della pesca di beneficenza di quest’anno. Per chi non riuscisse a recarsi in centro città nella data indicata, il Comitato segnala che è comunque possibile far pervenire i doni consegnandoli direttamente presso la loro sede. Un gesto concreto per sostenere le attività della Cri dando nuova vita agli oggetti dimenticati.
(foto archivio)
