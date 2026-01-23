Cronaca

TRADATE – Incidente stradale questa mattina, attorno alle 8.20, in via Monte San Michele. Due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e hanno collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso. Due le persone coinvolte: un uomo di 32 anni e una donna di 47 anni. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Nessuno dei feriti è apparso in gravi condizioni. Le operazioni di soccorso si sono svolte nel territorio comunale di Tradate.

(foto vigili del fuoco: l’intervento dei pompieri sul luogo dell’incidente stradale)

