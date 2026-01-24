Basket

SARONNO – All’andata era stata la partita più bella, vinta dai saronnesi all’ultimo tiro; torna oggi il derby della serie B Interregionale con la Robur Saronno – ora penultima in classifica ed a caccia di punti salvezza – che riceve Gallarate, più esperta ma mai davvero decollata in questa stagione. Ritorna al Palaronchi di via Colombo un ex beniamino dei tifosi biancazzurri, Romanò che adesso è uno degli elementi di punta dlela formazione gallaratese.

Si gioca con inizio alle 21 con un Saronno che, dopo le due deludenti partite giocate e perse in questo inizio di 2026 (con Varese e Bergamo) deve innanzitutto ritrovare sè stesso. La gara odierna è valida per la seconda giornata di ritorno.

(foto: una immagine dal match di andata)

