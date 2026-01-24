Calcio

SARONNO – Si muove il calciomercato invernale in casa Fbc Saronno, che sarebbe vicino a chiudere un’operazione tra i pali puntando su un profilo giovane.

Secondo quanto riportato da PaoloZerbi.com, la società biancoceleste sarebbe pronta ad annunciare l’ingaggio di Lorenzo Foresti, portiere classe 2004. Nella scorsa stagione Foresti è stato tra i protagonisti della Leon, formazione capace di vincere i playoff nazionali di Eccellenza e conquistare la promozione in quarta serie. Un percorso che ha messo in evidenza il giovane estremo difensore, ora nel mirino del Saronno per rinforzare il reparto.

Domenica il Fbc Saronno gioca in trasferta contro la Rhodense.

Classifica

19′ giornata (2′ di ritorno): Arconatese 46, Solbiatese 35, Caronnese 33, Legnano 32, Vergiatese 30, FBC Saronno 29, Magenta 27, Besnatese 26, Lentatese 25, Rhodense 24, Sedriano 23, Vis Nova Giussano 23, Sestese 20, Mariano 20, Alta Brianza 19, Arcellasco 18, Ardor Lazzate 16, Vigevano 15.

