Calcio Eccellenza, nell’anticipo botta e risposta fra Solbiatese e Caronnese
24 Gennaio 2026
SOLBIATE ARNO – Nella super sfida della terza di ritorno d’Eccellenza, anticipo del sabato, il freddo pomeriggio invernale non ha fermato i contendenti: partita combattuta ed un pari tutto sommato giusto. Botta e risposta a metà primo tempo: è la fiammata che deciderà l’esito del confronto: al 17’ veloce inserimento e di destro Barbosa (15’ rete stagionale) porta avanti i padroni di casa. La reazione della Caronnese è immediata: fa tutto El Hilali che si invola sulla destra, sul filo del fuorigioco, poi mette in mezzo e Colombo al centro deve solo appoggiare in rete. Al 29’ Bobbo con un gran tiro costringe il portiere rossoblù a volare per deviare in angolo e la Solbia va vicinissima al raddoppio al 42’: palo di Martinez poi la retroguardia avversaria riesce a liberare.
Nella ripresa l’occasione più limpida è di marca Caronnese: diagonale di El Hilali e Chironi si oppone di piede.
Solbiatese-Caronnese 1-1
SOLBIATESE: Chironi, Bobbo (21’ st Fiorella), Cocuz, Gasparri (36’ st Banfi), Martinez (21’ st Lonardi), Suatoni (41’ st Ceruti), Gabrielli, Guanziroli, Cosentino, Barbosa, Manfrè. A disposizione Cavalleri, Minuzzi, Guidetti, Galli, Puka. All. Grieco.
CARONNESE: Colombo N., Galletti, Sorrentino, Colombo Ni., Terrini, El Hilali, Vitofrancesco, Cannizzaro, Malvestio, Di Quinzio, Vaghi. A disposizione Caldarelli, Tumino, Ortelli, Corno, Bugno, Ghibellini, Cappi, Cerreto. All. Ferri.
Arbitro: Ginolfi di Lodi (Ravelli di Bergamo e Fittipaldi di Monza).
Marcatori: 17’ pt Barbosa (So), 24’ Colombo Ni. (Ca).
Classifica
Arconatese 46, Solbiatese 36, Caronnese 34, Legnano 32, Vergiatese 30, Fbc Saronno 29, Magenta 27, Besnatese 26, Lentatese 25, Rhodense 24, Sedriano 23, Vis Nova Giussano 23, Sestese 20, Mariano 20, Alta Brianza 19, Arcellasco 18, Ardor Lazzate 16, Vigevano 15.
(foto da paolozerbi.com: una fase del match)
24012026