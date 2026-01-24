Calcio

SOLBIATE ARNO – Nella super sfida della terza di ritorno d’Eccellenza, anticipo del sabato, il freddo pomeriggio invernale non ha fermato i contendenti: partita combattuta ed un pari tutto sommato giusto. Botta e risposta a metà primo tempo: è la fiammata che deciderà l’esito del confronto: al 17’ veloce inserimento e di destro Barbosa (15’ rete stagionale) porta avanti i padroni di casa. La reazione della Caronnese è immediata: fa tutto El Hilali che si invola sulla destra, sul filo del fuorigioco, poi mette in mezzo e Colombo al centro deve solo appoggiare in rete. Al 29’ Bobbo con un gran tiro costringe il portiere rossoblù a volare per deviare in angolo e la Solbia va vicinissima al raddoppio al 42’: palo di Martinez poi la retroguardia avversaria riesce a liberare.

Nella ripresa l’occasione più limpida è di marca Caronnese: diagonale di El Hilali e Chironi si oppone di piede.

Solbiatese-Caronnese 1-1

SOLBIATESE: Chironi, Bobbo (21’ st Fiorella), Cocuz, Gasparri (36’ st Banfi), Martinez (21’ st Lonardi), Suatoni (41’ st Ceruti), Gabrielli, Guanziroli, Cosentino, Barbosa, Manfrè. A disposizione Cavalleri, Minuzzi, Guidetti, Galli, Puka. All. Grieco.

CARONNESE: Colombo N., Galletti, Sorrentino, Colombo Ni., Terrini, El Hilali, Vitofrancesco, Cannizzaro, Malvestio, Di Quinzio, Vaghi. A disposizione Caldarelli, Tumino, Ortelli, Corno, Bugno, Ghibellini, Cappi, Cerreto. All. Ferri.

Arbitro: Ginolfi di Lodi (Ravelli di Bergamo e Fittipaldi di Monza).

Marcatori: 17’ pt Barbosa (So), 24’ Colombo Ni. (Ca).

Classifica