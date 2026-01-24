Calcio

ROVELLO PORRO – Largo successo della formazione di Primavera 2 del Como 1907 (che fa base al centro sportivo di Rovello Porro): oggi i lariani in trasfrrta hanno travolto il Cittadella, è finita 4-1, confermandosi così solitari al comando della classifica del loro girone. Ad aprire le marcature i veneti con Turella al 15′ della ripresa; poi un monologo comasco con due gol di Mezsargs al 18′ e 20′ sempre nel secondo tempo, quello di Ghidhaoui al 36′ ed il sigillo finale siglato ancora da Mezsargs al 47′ e dunque in pieno recupero.

Prossimo appuntamento sabato 31 gennaio ancora in trasferta, il Como sarà ospite dell’Albinoleffe con gara dalle 14.30.

Classifica

Como 34 punti, Lecco 31, Modena 30, Pro Vercelli 29. Entella 26, Cittadella 25, Albinoleffe 24, Sudtirol 23. Venezia 19, Sampdoria e Vicenza 18, Renate e Brescia 17, Reggiana 15, Udinese 14, Padova 8.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

24012026