CARBONATE – Incidente stradale nella giornata di ieri, attorno alle 12.25, in via Moneta. I mezzi di soccorso sono stati attivati dopo una segnalazione al 118 per un pedone investito.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del Sos e una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù. L’uomo, di 40 anni, è stato soccorso sul luogo dell’incidente e non è apparso in condizioni preoccupanti. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasferito con l’autolettiga all’ospedale di Tradate per gli accertamenti del caso e per essere medicato. I carabinieri si sono occupati di tutti i rilievi del sinistro, con l’obiettivo di chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

(foto archivio)

24012026