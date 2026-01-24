iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Il Comune informa che negli ultimi giorni sono stati segnalati diversi tentativi di truffa telefonica ai danni di residenti, sia su numeri fissi sia su telefoni cellulari.

Secondo quanto comunicato, in molte chiamate i truffatori chiedono il versamento o la consegna di denaro e tentano di ottenere dati sensibili ricorrendo all’inganno. Le persone prese di mira risultano essere soprattutto gli anziani, considerati più vulnerabili a questo tipo di raggiri. L’amministrazione invita quindi tutta la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a informare familiari e conoscenti, in particolare le persone anziane, sui rischi legati a queste truffe. In caso di chiamate sospette è importante segnalare tempestivamente l’accaduto alla polizia locale o all’Arma dei carabinieri.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

(foto archivio)

24012026