SARONNO – È una lettera firmata da don Massimiliano Bianchi, del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, a dare voce a chilometri di strade dissestate, Messe celebrate in villaggi dove prima non arrivava nessuno e a un progetto che guarda al futuro delle giovani ragazze più fragili. Scritta dal Camerun, dove si trova in questi giorni, la lettera racconta la missione di don Mario Morstabilini, ex parroco della Comunità pastorale “San Benedetto”, oggi missionario Fidei Donum, e lancia una raccolta fondi nel giorno del suo compleanno per sostenere la costruzione della futura chiesa parrocchiale e l’avvio di una scuola di cucito.

Di seguito il testo integrale della lettera.

“Cari amici del Santuario,

come sapete / vedete, non mi vedete a Saronno perchè in questi giorni mi trovo in Camerun per dare una mano (per quel po’ che riesco con la lingua francese) a don Mario Morstabilini, che è stato mio parroco nella Comunità pastorale “S. Benedetto” e che ora è tornato a fare il missionario Fidei Donum.

Qualche giorno fa siamo partiti alle 3 del mattino e siamo rientrati alle 19,30 per andare a celebrare due Messe a Waggiourou e a Martap: chilometri e chilometri, ore e ore di viaggio… senza mai uscire dai confini della sua parrocchia di San Michele Arcangelo di Ngaoundéré. Sulla via del ritorno ci siamo dovuti fermare in un piccolo villaggio da un meccanico / saldatore, come gli capita praticamente ogni volta che percorre la strada dissestata che conduce fino a quel settore (e tenete presente che prima che don Mario diventasse parroco, nessuno era mai andato fino a Waggiourou per celebrare la Messa).

In città, nel quartiere in rapido sviluppo dove è parroco, don Mario sta preparando la costruzione della futura Chiesa parrocchiale, mentre intanto sta per avviare una scuola di cucito per le ragazze povere ed in difficoltà (questo progetto dovrebbe cominciare a ottobre, con le prime allieve. In questo momento si stanno costruendo, imbiancando e piastrellando gli ambienti).

Ed eccoci al mio appello alla vostra generosità. Oggi è il compleanno di don Mario e vorrei lanciare una raccolta fondi a suo favore.

Si può fare al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, con contanti o assegno:

lasciando in sacrestia o nella cassetta delle offerte una busta chiusa con i contanti, scrivendo sulla busta “Offerta Camerun”.

lasciando in sacrestia o nella cassetta delle offerte un assegno (compilato in tutte le sue parti), intestato a don Massimiliano Bianchi.

(poi ci penserò io a far avere a don Mario tutte le offerte così raccolte).

Si può fare anche tramite bonifico bancario: Iban IT57C0501811100000016829582 intestato a Associazione Agape Onlus, specificando nella causale “Santuario Saronno – Camerun” (è importante che lo specificate, di modo che loro sappiano a chi destinare quei fondi).

Chi vuole approfittare delle detrazioni fiscali e necessita della ricevuta può contattare l’Onlus:

Associazione Agape Onlus

via Luini 17

20842 Besana in Brianza (MB)

CF 91100920155

[email protected]

