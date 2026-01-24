I più letti di ieri: furto con raggiro, disegnata la nuova rotonda, mySaronno
24 Gennaio 2026
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 23 gennaio, spiccano il caso di un furto con raggiro in un parcheggio, l’allerta per la neve in serata e le polemiche per la chiusura improvvisa delle scuole. Attenzione anche ai lavori per la nuova rotonda tra Solaro e Saronno e al lancio dell’app MySaronno per i servizi comunali.
Un 50enne è stato vittima del cosiddetto “trucco delle monetine” in un parcheggio: mentre lo distraevano, i ladri gli hanno sottratto il portafoglio e hanno effettuato due prelievi per centinaia di euro.
Proseguono a ritmo sostenuto i lavori per la realizzazione della rotonda tra via Varese e la statale Monza-Saronno, con l’obiettivo di migliorare la viabilità tra Solaro e Saronno.
A Saronno arriva l’Olimpic Fringe Festival, un progetto culturale sostenuto dalla fondazione Varese Welcome
Non si placa la polemica per la chiusura all’ultimo minuto delle scuole: l’ex sindaco Amadio critica duramente la gestione dell’emergenza, definendola un fallimento da parte dell’amministrazione.
MySaronno, attiva la nuova app del Comune per servizi e segnalazioni
