SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 23 gennaio, spiccano il caso di un furto con raggiro in un parcheggio, l’allerta per la neve in serata e le polemiche per la chiusura improvvisa delle scuole. Attenzione anche ai lavori per la nuova rotonda tra Solaro e Saronno e al lancio dell’app MySaronno per i servizi comunali.

Un 50enne è stato vittima del cosiddetto “trucco delle monetine” in un parcheggio: mentre lo distraevano, i ladri gli hanno sottratto il portafoglio e hanno effettuato due prelievi per centinaia di euro.

Proseguono a ritmo sostenuto i lavori per la realizzazione della rotonda tra via Varese e la statale Monza-Saronno, con l’obiettivo di migliorare la viabilità tra Solaro e Saronno.

A Saronno arriva l’Olimpic Fringe Festival, un progetto culturale sostenuto dalla fondazione Varese Welcome

Non si placa la polemica per la chiusura all’ultimo minuto delle scuole: l’ex sindaco Amadio critica duramente la gestione dell’emergenza, definendola un fallimento da parte dell’amministrazione.

