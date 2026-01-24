Limbiate

LIMBIATE – Il sindaco ha firmato un’ordinanza che vieta la detenzione e l’utilizzo del protossido d’azoto, noto come gas esilarante, in tutte le aree pubbliche della città, con particolare attenzione ai parchi e alle zone limitrofe agli istituti scolastici. Il provvedimento è stato adottato per tutelare la salute pubblica, il decoro urbano e in modo specifico i più giovani. L’annuncio dell’ordinanza è arrivato nel corso del secondo incontro del Mese dell’educazione, svoltosi ieri sera e intitolato “Basta una bomboletta”. La serata ha affrontato il tema delle dipendenze giovanili e ha visto anche la testimonianza diretta di una madre, il cui figlio, dopo essere caduto nella dipendenza da gas esilarante, sta affrontando un percorso di recupero.

Durante l’incontro, il sindaco Antonio Romeo ha spiegato che l’amministrazione comunale segue questa problematica da mesi. L’ordinanza, ha sottolineato, non rappresenta solo un atto formale ma una scelta di attenzione concreta nei confronti dei ragazzi e delle loro famiglie, accompagnata da un presidio costante del territorio e dal confronto continuo tra i diversi soggetti educativi.

Il provvedimento si è reso necessario anche in seguito ai numerosi ritrovamenti di bombole e palloncini, utilizzati per l’inalazione del gas, effettuati dalla polizia locale in varie zone della città. L’uso improprio del protossido d’azoto comporta rischi rilevanti per la salute, tra cui danni al sistema nervoso centrale, perdita di conoscenza e alterazioni delle funzioni cognitive. L’ordinanza prevede sanzioni amministrative per i trasgressori. Nel caso in cui la violazione venga contestata a un minore, il contenitore sarà sequestrato e avviato alla distruzione, con la contestuale convocazione dei genitori. L’incontro di ieri sera rientra in un ciclo di appuntamenti dedicati al tema delle dipendenze, organizzati insieme alla Comunità pastorale. Un percorso condiviso che coinvolge istituzioni, scuola, famiglie e parrocchie, con l’obiettivo di rafforzare una comunità educante capace di affrontare in modo coordinato le fragilità giovanili.

