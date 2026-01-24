Altre news

SARONNO – Sabato 24 gennaio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi fin dal mattino, con deboli piogge che porteranno un accumulo previsto di circa 5 mm. Nelle ore centrali del giorno è attesa una temporanea pausa dei fenomeni, ma le precipitazioni torneranno a intensificarsi a partire dalla serata.

Le temperature rimarranno contenute: la massima raggiungerà i 6°C, mentre la minima scenderà fino a 2°C. I venti saranno inizialmente assenti al mattino, per poi rinforzare nel pomeriggio con provenienza da nord, mantenendosi comunque su intensità moderate. Non sono previste allerte meteo attive per la zona di Saronno.

Nel complesso, si tratta di una giornata instabile, inserita all’interno di un contesto perturbato che interessa gran parte della Lombardia. Nella regione, infatti, si registrano condizioni simili con piogge diffuse al mattino e un temporaneo miglioramento nel pomeriggio, ma un nuovo peggioramento è atteso in serata, soprattutto sulle zone pedemontane e prealpine, dove non si escludono anche fenomeni temporaleschi.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

(per la foto si ringrazia il nostro lettore )

