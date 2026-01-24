Primo piano

CISLAGO – Il rischio è che dal prossimo anno educativo la frazione Massina resti senza scuola dell’infanzia. È il nodo centrale della lettera inviata dal sindaco Stefano Calegari e dall’assessore all’istruzione Romina Codignoni al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara per chiedere l’attivazione di sezioni statali alla materna comunale “Primi Passi”.

Nella missiva, l’amministrazione comunale parla apertamente di una situazione critica, spiegando che si tratta di una questione che riguarda la continuità di un servizio essenziale: “Una situazione di particolare criticità riguardante la continuità del servizio di Scuola dell’Infanzia sul territorio comunale, con specifico riferimento alla frazione Massina”.

Il Comune ricostruisce i passaggi già compiuti. A giugno era stata inoltrata la richiesta di statalizzazione all’Ufficio scolastico territoriale di Varese, ma la risposta era stata negativa. Successivamente, nel tentativo di garantire comunque il servizio, è stata avviata una gara per l’affidamento in concessione: “la procedura di gara è tuttavia andata deserta, determinando, allo stato attuale, l’impossibilità di garantire la prosecuzione del servizio nella struttura comunale”.

Ad oggi la scuola dell’infanzia è assicurata solo per l’anno in corso grazie a una convenzione con la parrocchia Santa Maria Assunta, un accordo che però non può essere prorogato. Una situazione che, scrivono sindaco e assessore, espone il Comune “al concreto rischio di interruzione di un servizio educativo essenziale, con significative ricadute sulle famiglie del territorio e, in particolare, su quelle in condizioni di maggiore fragilità”.

Nella lettera viene ricordato anche il percorso di confronto con le famiglie, che negli incontri pubblici hanno manifestato preoccupazione e chiesto una soluzione stabile: “le famiglie hanno manifestato con determinazione la propria preoccupazione per la mancata prosecuzione del servizio, esprimendo una richiesta esplicita e condivisa affinché si proceda all’apertura di sezioni statali”.

Per questo motivo il Comune ha chiesto formalmente una rivalutazione della decisione, ritenendo la statalizzazione “la soluzione più idonea a garantire stabilità, continuità del servizio e parità di accesso all’istruzione per tutti i bambini del territorio”. Ora Cislago attende una risposta dal Ministero, nella speranza di mettere in sicurezza il futuro della scuola dell’infanzia alla Massina.

