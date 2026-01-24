Misinto

MISINTO – Pubblichiamo la dichiarazione di voto di Nuovi Orizzonti, circa il punto 7 dell’ordine del giorno del consiglio comunale dello scorso 15 gennaio, relativo al bilancio previsionale 2026-2028.

Quest’anno la nostra amministrazione porta in approvazione il bilancio del Comune di Misinto nel mese di gennaio, così come promesso l’anno scorso dal sindaco. Questo dimostra buona amministrazione, organizzata, operativa e trasparente infatti i consiglieri comunali hanno avuto più giorni per consultare il bilancio rispetto ai tempi previsti dal regolamento. Ringraziamo sindaco, assessori e tutti gli uffici per il lavoro svolto in tempi rapidi. Come prima cosa, notiamo una certa attenzione a mantenere o aumentare i servizi ai cittadini nonostante le tante difficoltà nell’organizzare i fondi disponibili, che sappiamo non essere tutti di controllo comunale. Con favore accogliamo lo stanziamento di fondi di 1.5 milioni di euro per ampliamento della scuola, che aggiunti ai fondi derivanti da bandi vinti, porta la precedente e attuale legislatura di Nuovi Orizzonti, ad essere la miglior amministrazione di sempre, almeno in termini di finanziamento ottenuti.

Con grande lungimiranza, abbiamo previsto la riduzione costante di introiti da Imu e oneri di urbanizzazione ma soprattutto l’aumento delle spese nel sociale che grazie alla coraggiosa scelta di aumentare l’addizionale Irpef, garantiamo servizi e assistenza. Da sottolineare anche dimezzamento della percentuale di oneri urbanizzazione impiegati per coprire la spesa corrente; mai così bassa. L’obiettivo dello 0% è lontano e improbabile ma siamo fiduciosi.

In questo bilancio vengono stanziate anche, maggiori risorse per la manutenzione delle strade. I lavori sugli stabili comunali sono ormai completati e finalmente partirà il progetto di smart city che porterà Misinto al passo con il futuro, la gara scade domani e i lavori partiranno presto. Non dimentichiamo il progetto Cer, per diminuire i costi della spesa elettrica. Investimenti per un comune più sostenibile domani. I numeri ci dicono, che ci sono minori entrate da Imu e oneri di urbanizzazione e uscite aggiuntive in tutti i capitoli, derivanti da maggiori costi ma soprattutto da maggiori servizi erogati. La spesa maggiore a sostegno dei più fragili, con circa 58.000 euro in più investiti in questo settore delicato, le altre macro voci, riguardano aumenti di utenze, software e manutenzione continua del territorio. Lo scorso anno abbiamo rinnovato le convenzioni con le scuole materne e aumentato i fondi. L’attenzione alle famiglie e ai bambini è un tratto distintivo della nostra amministrazione.

Esprimiamo la nostra soddisfazione e ringraziamo in primis il sindaco e la sua tenacia che mette in campo, per arrivare sempre all’obiettivo, coadiuvato da assessori attenti e preparati ad affrontare le sfide. Ringraziamo tutti gli uffici comunali per l’attività svolta dall’aggiornamento del Dup alla preparazione di questo bilancio che, con 2 mesi di anticipo, determinerà migliore programmazione anche in futuro. Per tutto quanto espresso sopra il nostro voto sarà favorevole.

