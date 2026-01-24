Calcio

SARONNO – Inizia oggi il programma del weekend calcistico: in campo nel pomeriggio odierno Solbiatese-Caronnese nel match clou del turno in Eccellenza mentre in Seconda categoria, sfidando una temperature che si annuncia rigida, si gioca Dal Pozzo-San Luigi Pogliano al comunle di via Cagnola a Lainate.

Domenica gare dalle 14.30. In serie D, quarta giornata di ritorno, domenica Real Calepina-Varesina con arbitro Marco Cazzavillan di Vicenza (assistenti Filippo Alfieri di Lecce e Giovanni Luti di Livorno).

Domenica in Eccellenza, 3′ di ritorno, Ardor Lazzate-Arconatese (alle 15) con arbitro Alessandro Crespi di Busto Arsizio (Giovanni Scardino di Milano e Nicolò Gibbin di Voghera) e Rhodense-Fbc Saronno (alle 15.30, campo di via Pirandello) con arbitro Alessandro Ceresoli di Brescia (Pietro Rubino di Cinisello Balsamo e Samuele Giandico di Bergamo). Sabato alle 14.30 Solbiatese-Caronnese con arbitro Lorenzo Jaber Ginoldi di Lodi (Miki Ravelli di Bergamo e Domenico Fittipaldi di Monza).

In Promozione, 3′ di ritorno, domenica nel girone B Rovellasca 1910-Lesmo con arbitro Davide Pedrinelli di Chiari (Andrea Santarsiero di Busto Arsizio e Federico Maria Benvenuti di Milano), nel girone C Ceriano Laghetto-Gavirate con arbitro Nicolò Pasini di Lecco (Nicolò Volpe di Busto Arsizio e Alessio Puglisi di Busto Arsizio). Sc United-Gallarate con arbitro Marco Verdoliva di Lodi (Carla Passari di Legnano e Alessandro Oldani di Legnano) e Universal Solaro-Castanese con arbitro Diego Serafini di Crema (Luca Neri di Busto Arsizio e Matteo Ferreira Viela Cid di Busto Arsizio).

In Prima categoria, 3′ di ritorno, girone A domenica San Michele-Tradate Abbiate con arbitro Lorenzo Magnaghi di Abbiategrasso; nel girone B Gerenzanese-Vigor con arbitro Samuele Castellarin di Lecco.

In Seconda categoria, 3′ giornata, nel girone R sabato 20.30 Dal Pozzo-San Luigi Pogliano con arbitro Alessandro Antonio Bianchi di Legnano; domenica Ardor Bollate-Amor sportiva con arbitro Edoardo Annoni di Legnano e Pro Juventute-Polisportiva Orpas con arbitro Alessandro Laudicina di Legnano. Nel girone S domenica Cgds Misinto-Monnet Xenia con arbitro Izore Ologhola di Monza e Osal-Cogliatese con arbitro Tobias Villarà di Monza.

In Terza categoria 3′ di ritorno domenica Virtus Cornaredo-Airoldi Origgio con arbitro Federico Galli di Saronno e Speranza Primule-Equipe Garibaldi con arbitro Giovanni Maurizio Fantini di Busto Arsizio.

