Problemi allo stadio, Rhodense-Fbc Saronno domenica si gioca in altro impianto
24 Gennaio 2026
0
RHO – Cambio di location per l’atteso incontro domenicale, per la 3′ giornata di ritorno del campionato di calcio d’Ecellenza, fra Rhodense e Fbc Saronno, originariamente in programmo allo stadio di Rho ma ora spostata in un altro centro sportivo. Cambia anche l’orario, posticipato di un’ora: si inizia alle 15.30.
Questo il comunicato ufficiale della Rhodense
La società Fcd Rhodense comunica che, a causa di sopraggiunti motivi tecnici, a partire da domenica 25 gennaio in occasione dell’incontro Rhodense-Fbc Saronno, le partite casalinghe della prima squadra verranno disputate al centro sportivo di via Pirandello. Contestualmente, si informa che l’orario d’inizio delle gare subirà una variazione. Anticipando il consueto orario primaverile, le partite avranno inizio alle ore 15.30. Invitiamo tutti i nostri sostenitori a prendere nota di questo cambiamento per continuare a far sentire il proprio calore alla squadra in questo importante momento della stagione. Ci scusiamo per il breve preavviso, fiduciosi della vostra comprensione vi aspettiamo numerosi.
L’impianto di via Pirandello, il centro sportivo Rhaudum, dispone di tribunetta coperta per il pubblico.
Classifica
19′ giornata (2′ di ritorno): Arconatese 46, Solbiatese 35, Caronnese 33, Legnano 32, Vergiatese 30, FBC Saronno 29, Magenta 27, Besnatese 26, Lentatese 25, Rhodense 24, Sedriano 23, Vis Nova Giussano 23, Sestese 20, Mariano 20, Alta Brianza 19, Arcellasco 18, Ardor Lazzate 16, Vigevano 15.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.
(foto Rhodense, un particolare dell’impianto di via Pirandello)
24012026