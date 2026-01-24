Città

SARONNO – Il rumore dei vetri che scricchiolano sotto le scarpe, l’odore acre dei rifiuti e quella sensazione costante di abbandono. È così che i residenti descrivono il retrostazione e, in particolare, piazza Zerbi, tornata nel giro di pochi giorni a essere una discarica a cielo aperto dopo un intervento di pulizia che aveva acceso una breve speranza.

Nelle ultime settimane si moltiplicano le segnalazioni dei saronnesi, stanchi e amareggiati. A terra restano rifiuti di ogni tipo: resti di cibo, bottiglie e soprattutto vetri rotti, tanti vetri rotti. Accanto ai cestini e lungo i marciapiedi compaiono valigie e zaini rubati in stazione, svuotati e setacciati, poi abbandonati lì per giorni. Non mancano le biciclette depredate, ridotte a scheletri di ferro, e scarpe lasciate tra i rifiuti. Una situazione che, secondo chi vive la zona ogni giorno, è ormai cronica.

A rendere il quadro ancora più duro ci sono episodi che colpiscono sul piano personale. Una residente racconta che il suo cane, durante la passeggiata del mattino, ha calpestato un frammento di vetro. Solo per fortuna non si è ferito. Altri parlano di escrementi umani e di un degrado che rende difficile anche solo attraversare l’area senza provare disagio.

Il malcontento cresce anche perché, spiegano i cittadini, non è la prima volta che accade. Dopo alcune denunce pubbliche l’area era stata ripulita, ma l’effetto è durato pochissimo. Nel giro di pochi giorni tutto è tornato come prima. Da qui l’amarezza e l’allarme lanciato dai residenti, che non vogliono arrendersi ma faticano a vedere una soluzione stabile.

“È avvilente vivere in queste condizioni, soprattutto sapendo che le tasse le paghiamo regolarmente”, è il sentimento condiviso da molti. Una richiesta chiara: non interventi spot, ma attenzione costante e risposte concrete per restituire dignità a un’area che dovrebbe essere un biglietto da visita della città e che invece continua a raccontare una storia di degrado e abbandono.

