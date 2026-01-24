Città

SARONNO – Saronno si prepara ad accogliere un viaggio musicale tra le tradizioni europee: sabato 24 gennaio, alle 21, la parrocchia Sacra Famiglia di Saronno ospita il concerto “Suoni di cornamuse e non solo”. Il concerto si terrà nella chiesa della Parrocchia Sacra Famiglia, in via San Francesco 13.

Protagonista della serata sarà il gruppo Rowan Tree, che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle musiche tradizionali di Irlanda, Bretagna, Scozia e Galizia, attraverso sonorità antiche e suggestive. Un percorso che unisce culture diverse, legate da strumenti e melodie popolari ancora oggi capaci di coinvolgere e raccontare storie.

Sul palco Pietro Farina al fiddle, Stefano Quaglia a whistles e cornamuse, Flavio Roncolato alla chitarra e Max Grassi alla tastiera. Un ensemble che propone un repertorio vario, in cui le cornamuse dialogano con altri strumenti, offrendo un’esperienza musicale ricca e accessibile.

