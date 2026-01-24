Città

SARONNO – Una città viva, più sicura e con più valore passa dalla capacità di fare rete e di ragionare come territorio. È questo il messaggio centrale dell’intervento di Andrea Busnelli, presidente di Confcommercio Ascom Saronno e membro della Camera di commercio, durante la presentazione dell’Olympic Fringe Festival, evento promosso nell’ambito delle attività di Fondazione Varese Welcome.

Al centro dell’intervento anche il cambio di prospettiva sul ruolo geografico del territorio. Busnelli ha sottolineato come sia necessario superare una visione difensiva della vicinanza con le grandi realtà confinanti: “Iniziare a ragionare come provincia e non vedere la vicinanza con Milano o con la Svizzera solo esclusivamente come problemi, ma iniziare a considerarle opportunità”.

In questo quadro, Saronno viene indicata come uno snodo strategico: “Saronno deve essere vista, e vedersi, come porta della provincia di Varese, porta d’ingresso, dove la vicinanza con Milano è un’opportunità”. Un ragionamento esteso anche ad altre aree del territorio, chiamate a valorizzare la propria posizione come leva di sviluppo.

Il passaggio conclusivo ha ribadito la missione di Fondazione Varese Welcome: “L’obiettivo principale della fondazione è iniziare a ragionare assieme per far crescere tutto il territorio, comuni grandi ma anche comuni piccoli, perché poi, a macchia d’olio, tutti ne guadagneranno”. Un messaggio che lega l’evento culturale a una visione più ampia di crescita condivisa per Saronno e per l’intero comprensorio.

