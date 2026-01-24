Softball

CARONNO PERTUSELLA – Esperienza internazionale per alcune atlete della Rheavendors Caronno, protagoniste nei giorni scorsi con la maglia della Nazionale italiana di softball impegnata in Messico. Le neroverdi Melany Sheldon e Chiara Rusconi hanno infatti fatto parte del roster della Nazionale élite che ha appena concluso il proprio training camp in Nord America, durante il quale le Azzurre hanno disputato una serie di partite amichevoli di alto livello.

Nella delegazione azzurra era presente anche Chiara Ambrosi, giocatrice caronnese che ha seguito la squadra in qualità di fisioterapista, completando così la rappresentanza della società caronnese all’interno del gruppo nazionale. La partecipazione al raduno messicano rappresenta un’importante occasione di crescita tecnica e di confronto internazionale per le atlete della Rheavendors Caronno, impegnate con la Nazionale in vista dei prossimi appuntamenti ufficiali. Un’esperienza che arricchisce anche il percorso del club, in preparazione alla stagione di serie A1.

