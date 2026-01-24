Tchoukball Serie B, i Saronno Polaris e Mizar iniziano bene il 2026 a Rescaldina
24 Gennaio 2026
RESCALDINA – La scorsa domenica 11 gennaio i Saronno Polaris e i Saronno Mizar sono tornati in campo nella palestra della scuola Ottolini di Rescaldina per disputare la prima giornata del 2026 di Serie B contro i Suns e gli Storms di Solaro.
Entrambe le squadre saronnesi allenate da i tecnici Colombo e Leveraro sono riuscite ad imporsi con netto vantaggio sui Solaro Storms mettendo in mostra grande sicurezza e grinta. Negativo il risultato, invece, contro i Solaro Suns che, nonostante una buona prestazione dei saronnesi, hanno avuto la meglio, agevolati anche da una migliore esperienza nel campionato.
I risultati
Saronno Mizar 52 – 38 Solaro Storms
Saronno Polaris 47 – 65 Solaro Suns
Saronno Mizar 41 – 61 Solaro Suns
Saronno Polaris 57 – 33 Solaro Storms