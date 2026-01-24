Sport

RESCALDINA – La scorsa domenica 11 gennaio i Saronno Polaris e i Saronno Mizar sono tornati in campo nella palestra della scuola Ottolini di Rescaldina per disputare la prima giornata del 2026 di Serie B contro i Suns e gli Storms di Solaro.

Entrambe le squadre saronnesi allenate da i tecnici Colombo e Leveraro sono riuscite ad imporsi con netto vantaggio sui Solaro Storms mettendo in mostra grande sicurezza e grinta. Negativo il risultato, invece, contro i Solaro Suns che, nonostante una buona prestazione dei saronnesi, hanno avuto la meglio, agevolati anche da una migliore esperienza nel campionato.

I risultati

Saronno Mizar 52 – 38 Solaro Storms

Saronno Polaris 47 – 65 Solaro Suns

Saronno Mizar 41 – 61 Solaro Suns

Saronno Polaris 57 – 33 Solaro Storms