Saronnese

UBOLDO – Ancora qualche rimasuglio dell’atmosfera natalizia ad Uboldo, dove la comunità si appresta a vivere l’atto conclusivo di una tradizione molto amata. L’attesa è ormai finita per i partecipanti alla quarta edizione del concorso “Caro Presepe”: la cerimonia ufficiale che svelerà i nomi dei vincitori si terrà questa domenica, 25 gennaio. Il ritrovo è fissato per le 15 nelle sale dell’oratorio San Pio.

I riflettori di quest’anno sono puntati su una novità di rilievo: il debutto della sezione “Junior”. Questa speciale categoria ha visto protagonisti i giovanissimi, dagli alunni della prima elementare fino agli studenti di terza media, che si sono messi alla prova reinterpretare la Natività con ingegno e fantasia.

L’evento di domenica, tuttavia, non si limiterà alla semplice lettura della classifica. Sarà una vera festa collettiva per applaudire la cura e la dedizione dimostrata da tutti gli iscritti, capaci di trasformare la costruzione del presepe in un’esperienza di arte e bellezza condivisa.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09