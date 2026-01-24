Volley Coppa Italia serie B, stasera Pallavolo Caronno in casa contro Sassuolo
24 Gennaio 2026
CARONNO PERTUSELLA – Non si ferma il cammino della serie B della Rossella Caronno che chiude il girone di andata in vetta alla classifica, conquistando così l’accesso ai quarti di finale della Coppa Italia di categoria. Caronno tornerà quindi in campo stasera, sabato 24 gennaio, per incontrare tra le mura domestiche del palasport di via Uboldo 100 la corazzata Sassuolo, prima classificata nel girone B. Inizio alle 20.30.
Si tratta di un match che si preannuncia ad altissima tensione per il valore della posta in palio. I ragazzi caronnesi avranno bisogno di tutto il sostegno possibile per dare il massimo nel primo dei due incontri che decideranno chi avrà accesso alle Final four nazonali del torneo.
(foto Giovanni Pini: Caronno in azione)
