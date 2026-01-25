Basket

SARONNO – Le emozioni non mancano mai quando Robur Saronno e Gallarate si affrontano, e anche questa volta il derby non ha tradito le attese. Nella gara di sabato sera, valida per la 2’ giornata di ritorno del campionato di basket maschile serie B Interregionale, disputata al Palaronchi di via Colombo davanti a un pubblico numeroso, è Gallarate a prendersi la rivincita, imponendosi 71-69 dopo un supplementare.

All’andata era stata la Robur a esultare all’ultimo secondo, questa volta invece il successo sorride agli ospiti al termine di una partita per certi versi assurda. Gallarate resta praticamente negli spogliatoi per metà gara, segnando appena 24 punti all’intervallo lungo contro i 38 dei saronnesi, apparsi in netta crescita dopo le due brutte sconfitte di inizio 2026 contro Varese e Orobica Bergamo. Nel secondo tempo però l’inerzia cambia: il vantaggio Robur si assottiglia progressivamente e il match si trasforma in una battaglia punto a punto. Protagonisti i big, con Pellegrini trascinatore per Saronno e l’ex Romanò decisivo per Gallarate. A 14 secondi dalla fine è 61-61, si va all’overtime.

Nel supplementare regna l’equilibrio fino all’epilogo: a meno di tre secondi dalla sirena è lo statunitense Linch a firmare il canestro decisivo, che consegna il 71-69 a Gallarate. Un risultato che mantiene gli ospiti nella scia delle migliori e lascia invece la Robur Saronno nelle zone basse della classifica.

(foto: una fase del match)

