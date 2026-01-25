Calcio 1′ e 2′ cat. locale: volano Gerenzanese e Cistellum; pari l’Amor Sportiva; sconfitte Pro Juventute e Dal Pozzo
25 Gennaio 2026
SARONNO – Si chiude diciottesima giornata di campionato del girone R di Legnano della seconda categoria con le partite andate in scena nel primo pomeriggio di oggi 25 gennaio che hanno visto protagonisti l’Amor Sportiva di Saronno, reduce da un rocambolesco pareggio a Bollate nel campo dell’Ardor per 3-3, e la Pro Juventute di Uboldo reduce, invece, da un ko di misura in casa contro la Polisportiva Oratori. Nello stesso girone, impegnato anche il Dal Pozzo nell’anticipo disputato in casa nella serata di ieri con il San Luigi Pogliano che, in una partita ricca di goal, riesce a strappare tre punti superando gli avversari per 3-4.
Risultati positivi arrivano anche dalla prima categoria lombarda dove la Gerenzanese batte la Vigor Fc per 3-1 conquistando tre punti importanti con cui si può iniziare a vedere un accenno di fuga dalla zona a rischio retrocessione. Anche il Cistellum esce vittorioso da questa giornata di campionato grazie allo 0-2 messo in saccoccia in casa del Mercallo grazie al quale continua l’inseguimento alla capolista del girone di Varese della seconda categoria.
Le classifiche
1′ categoria B: Atletico Schiaffino 40, Biassono Calcio 36, La Dominante 29, Cucciago Calcio 28, Sesto 2012 28, Pro Lissone 28, Montosolaro 27, Virtus Calcio Cermenate 26, OSL Calcio Garbagnate 26, Besana Fortitudo 26, Gerenzanese 25, Polisoportiva Di Nova 22, Briantea Calcio 21, Lainatese 15, Vigor FC 10, Rondo Dinamo 8.
2′ categoria Varese: Città Di Samarate 39, Cistellum 2016 37, Sommese 1920 36, Mercallo 34, Jeraghese 1953 33, San Marco 32, Busto 81 Calcio 29, Torino Club Marco Parolo 24, Calcio Olgiate 23, Angerese 23, Arsaghese 19, Ardor A.S.D. 17, Amici Dello Sport 16, Borsanese 15, Azalee Gallarate 1980 13, Calcio Lonate Pozzolo 6.
2′ categoria Legnano: Robur 41, Polisportiva Or.Pa.S. 40, Oratorio Lainate Ragazzi 34, Dal Pozzo 32, Legnanese 32, Victor Rho 30, Pro Novate 28, Ardor Bollate 26, Mazzo 80 23, Oratorio San Francesco 19, Pro Juventute 17, Virtus Cantalupo 16, Union Oratori Castellanza 15, San Luigi Pogliano 15, Oratorio Passirana 5.
(foto da archivio)