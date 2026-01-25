Sport

NOVATE MILANESE – Trasferta in quel di Novate Milanese per la Cogliatese che affronta i padroni di casa dell’Osal, ultimi in classifica.

Biancoazzurri che partono più pimpanti, Ferrario viene pescato sulla destra ed entra in area di rigore, il rasoterra è potente ma non troppo preciso e Antonini devia in angolo. Al 12’ altra grossa chance per la squadra di Biemmi, palla girata verso sinistra dove Donghi esplode un potente mancino dal limite dell’area che si stampa peró contro la traversa. Ci va vicino anche Pastore con una girata su corner ma la sfera finisce alta. Reagisce il Novate che alla prima occasione non perdona : al 26’ cross dalla trequarti, palla respinta male di testa su cui piomba Pettinato che spara nell’angolo basso, 1-0. La Cogliatese va in tilt e subisce fino all’intervallo senza peró subire il raddopio.

Nella ripresa due fiammate in avvio, Quaggelle con una bella botta da fuori impegna l’estremo difensore casalingo che respinge coi piedi, poi Ferrario pennella una punizione insidiosa che trova ancora l’intervento del nr. 1 del Novate. Alla mezz’ora va vicino al pari anche Banfi con due potenti incornate che escono di un nulla. In ripartenza l’Osal si rende pericolosa e si vede anche negare un rigore a una decina di minuti dal termine. Quando tutto sembra ormai scritto, arriva il guizzo di Pascale G. che è bravo a farsi trovare pronto su una palla vagante in area e a freddare l’estremo difensore col mancino, 1–1 al 91’. Il recupero si esaurisce e la partita finisce in parità.

Un punto d’oro vista la rete in extremis, ma una grande occasione persa per la squadra di Biemmi che non è riuscita a imporre il proprio gioco con continuità rendendosi pericolosa solo a sprazzi. Prossimo impegno per i biancoazzurri in casa contro il Varedo.

Osal Novate – Cogliatese : 1-1

NOVATE : Antonini, Rossini N., Galli, Ottomano, Valassina, Calo, Dibitetto, Infantino, Catanzaro, Vecchi, Pettinato. A disposizione : Crostolo, Golzi, Roccisano, Rossini A., Poire, Miculi, Passaghe. All. Gaspari

COGLIATESE : Ortolan, Rose, Del Bianco, Muraca, Pastore, Pascale K., Donghi, Quaggelle, Banfi, Ferrario, Avella. A disposizione : Sanfilippo, Alberio, Borghi, Cappelletti, Capici, Corona, Pascale G., Pivato, Fazzari. All. Biemmi

Marcatori : 26pt Pettinato (N), 46st Pascale G. (C)