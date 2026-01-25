Calcio

LAINATE – Nell’anticipo della 3′ giornata di Seconda categoria, girone R, sabato sera il passo falso casalingo – sotto la pioggia – della Frazione calcistica Dal Pozzo che ha perso 3-4 contro il San Luigi Pogliano. Al gialloverdi di casa non sono bastare le reti di Maggiore, una doppietta, e di Beretta; i milanesi hanno vinto con i gol di Cozzi, una autorete, e le segnature di Romanò e Matrone.

In classifica, nell’attesa delle gare domenicali, al comando la Robur di Legnano con 38 punti, segue la Polisportiva Orpas con 37 e staccato il Dal Pozzo con 32 punti, l’Oratorio Lainate Ragazzi con 31 e la Legnanese con 29. A seguire le altre.

(foto: saluto a fine gara della squadra del Dal Pozzo ai propri tifosi, come sempre molto numerosi)

