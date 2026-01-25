Calcio 3′ cat. A, Equipe Garibaldi cade 2-1 contro la Speranza Primule
25 Gennaio 2026
GARBAGNATE MILANESE- Sconfitta di misura per l’Equipe Garibaldi, che cade 2-1 sul campo della Speranza Primule nonostante una buona reazione nella ripresa. La squadra fatica a trovare il ritmo nella prima frazione, concedendo agli avversari l’iniziativa.
La Speranza Primule sblocca il risultato al 30’ con Zoni, trovando il gol che spezza l’equilibrio e costringe gli ospiti a inseguire. L’Equipe Garibaldi prova a reagire con continuità, ma al 10′ della ripresa Manfron raddoppia per i padroni di casa.
La gara sembra mettersi sui binari giusti per i milanesi, ma al 25’ Benincasa riaccende le speranze per l’Equipe Garibaldi, che non completa la rimonta. Nonostante il risultato, la squadra mostra carattere e determinazione, elementi su cui potrà fare leva nei prossimi impegni.
Un ko che lascia rammarico, ma anche indicazioni importanti su dove migliorare, soprattutto nella gestione dei momenti chiave e nella finalizzazione delle occasioni create.