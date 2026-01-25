Calcio Eccellenza, colpo di mercato della Rhodense in vista della partita col Fbc Saronno
25 Gennaio 2026
RHO – Colpo di mercato della Rhodense in vista della partita di oggi col Fbc Saronno: ad essere chiamato a vestire la maglia orange un giocatore che in passato si era fatto apprezzare, tra l’altro, proprio a Saronno ed alla Caronnese. Stiamo parlando di Davide Romeo.
Ad annunciare il suo arrivo è la società di Rho.
Classe 2002, nella prima parte di questa stagione Davide ha militato nel Sant’Angelo in serie D. Giocatore duttile, capace di ricoprire diversi ruoli, arriva a Rho con l’intento di portare vivacità e imprevedibilità. Sarà a disposizione del mister Marzio già dalla partita di domani contro il Saronno.
Per i saronnesi si tratta di un altro ex che incontreranno questo pomeriggio: sulla panchina della Rhodense c’è Alessandro Marzio, ex “bandiera” del Fbc Saronno – come giocatori – ai gloriosi tempi della serie C.
Tornando al match odierno, si gioca – per la terza giornata di ritorno di Eccellenza – alle 15.30 non allo stadio di Rho (indisponibile per problemi al terreno di gioco) ma al vicino centro sportivo di via Pirandello.
Classifica
Arconatese 46, Solbiatese 36, Caronnese 34, Legnano 32, Vergiatese 30, Fbc Saronno 29, Magenta 27, Besnatese 26, Lentatese 25, Rhodense 24, Sedriano 23, Vis Nova Giussano 23, Sestese 20, Mariano 20, Alta Brianza 19, Arcellasco 18, Ardor Lazzate 16, Vigevano 15.
(foto archivio: Davide Romeo con la maglia del Fbc Saronno)
