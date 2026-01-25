RHO – Colpo di mercato della Rhodense in vista della partita di oggi col Fbc Saronno: ad essere chiamato a vestire la maglia orange un giocatore che in passato si era fatto apprezzare, tra l’altro, proprio a Saronno ed alla Caronnese. Stiamo parlando di Davide Romeo.

Ad annunciare il suo arrivo è la società di Rho.

Classe 2002, nella prima parte di questa stagione Davide ha militato nel Sant’Angelo in serie D. Giocatore duttile, capace di ricoprire diversi ruoli, arriva a Rho con l’intento di portare vivacità e imprevedibilità. Sarà a disposizione del mister Marzio già dalla partita di domani contro il Saronno.