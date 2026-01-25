Calcio

RHO – Alessandro Mancosu è stato eletto man of the match della partita Rhodense-Fbc Saronno, disputata questo pomeriggio e conclusa sul punteggio di 4-2 in favore dei padroni di casa. L’attaccante della Rhodense è risultato decisivo grazie a una doppietta, che ha inciso in maniera determinante sull’andamento dell’incontro e sul successo finale. Una prestazione di spessore, premiata al termine della gara con il riconoscimento di migliore in campo.

Il premio è stato consegnato da Francesco Allodi, direttore sportivo della Rhodense, come documentato dallo scatto diffuso dalla società. A sostenere l’iniziativa lo sponsor Eureka Wine Bar, che ha messo a disposizione il gentile omaggio per il giocatore. Per Mancosu una prova da protagonista in un match ricco di gol e intensità, che conferma il suo peso specifico nell’economia della squadra e il suo momento positivo.

Rhodense-Fbc Saronno 4-2

RHODENSE (5-3-2): De Toni; Comelli, Diouck, Bettoni, Ortolan, Renner (36′ st Mercurio); Arrigoni, Selmi, Vairani (36′ st Nejmi); Mancosu (36′ st Romeo), Giangaspero. A disposizione Cazzalini, Paleari, Bizzarri, Moscheo, Bonfieni, Tammaro. All. Marzio.

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Alletto (13′ st Serra), Viganò, Lorusso (25′ st Raimondo); Benedetti (13’ st Lofoco), Ruschena, Mira (34’ st De Vincenzi), Lazzaro; Ientile, Cocuzza, Vassallo. A disposizione Cataldi, Mzoughi, Cabezas, Quaglio, Manfron. All. Tricarico.

Arbitro: Ceresoli di Brescia (Rubino di Cinisello Balsamo e Giandico di Bergamo).

Marcatori: 13’ pt e 25’ pt Mancosu (Rh), 28’ pt Vassallo (S), 46’ pt Giangaspero (Rh) (rig); 12’ st Giangaspero (Rh), 16’ st Serra (S).

Risultati

20′ giornata. Sabato: Solbiatese-Caronnese 1-1; domenica: Besnatese-Arcellasco 0-0, Lentatese-Vis Nova Giussano 1-0, Magenta-Altabrianza 4-2, Mariano-Vigevano 1-0, Sedriano-Vergiatese 3-5, Ardor Lazzate-Arconatese 2-2, Rhodense-Fbc Saronno 4-2, Legnano-Sestese 3-1.

Classifica

Arconatese 47 punti, Solbiatese 36, Legnano 25, Caronnese 34, Vergiatese 33, Magenta 30, Fbc Saronno 29, Lentatese 28, Rhodense e Besnatese 27, Vis Nova Giussano, Sedriano e Mariano 23, Sestese 20, Arcellasco e Altabrianza 19, Ardor Lazzate 17, Vigevano 15.

25012026