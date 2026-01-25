Calcio Eccellenza, terzo risultato utile per l’Ardor Lazzate: fermata la capolista Arconatese
25 Gennaio 2026
LAZZATE – Dopo la vittoria in trasferta della scorsa giornata contro l’Arcellasco Città di Erba per 0-2, l’Ardor Lazzate è tornato in campo nel pomeriggio di oggi 25 gennaio per disputare la ventesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza lombarda contro la capolista Arconatese nel centro sportivo Gianni Brera di Lazzate.
Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio vista la rete di Tirapelle che ha sbloccato la partita portando avanti gli ospiti, nella ripresa i gialloblu di Lazzate riescono momentaneamente a ribaltare il risultato grazie alla doppietta di Fogal, tornato all’Ardor proprio durante la finestra di mercato invernale. Nel finale, però, arriva la reazione dell’Arconatese che pareggia i conti con Alberton facendo, così, concludere il match con il risultato di 2-2.
Una partita, dunque, ricca di goal ed emozioni che vale il terzo risultato utile consecutivo per l’Ardor Lazzate, squadra in ripresa che cerca di sfuggire dalla zona retrocessione dopo un sorprendente e negativo girone di andata.
(foto da archivio)