Calcio

CESATE – Nuovo innesto nel mercato invernale per lo Sc United, che aggiunge qualità ed esperienza al proprio centrocampo con l’arrivo di Raul Agustin Martinez. Un’operazione che porta in verdeblù un profilo dal curriculum internazionale e dal chiaro sapore argentino.

Martinez, classe 1998 e di nazionalità argentina, vanta infatti un percorso maturato anche fuori dai confini europei. Nel suo passato figurano esperienze nel massimo campionato argentino con il San Martin, oltre a diverse stagioni disputate in Serie B boliviana, dove ha indossato le maglie del Deportivo Fatic e dell’Ingenio, tra le altre.

L’arrivo del centrocampista rappresenta un rinforzo mirato per la formazione cesatese, impegnata nel campionato di Promozione, con l’obiettivo di aumentare le soluzioni a disposizione dello staff tecnico nella seconda parte della stagione. L’operazione è stata ufficializzata dalla società attraverso un comunicato, con cui lo Sc United ha annunciato l’ingaggio del giocatore e il suo inserimento in rosa per il prosieguo del campionato.

25012026