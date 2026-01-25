Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Continua l’annata complicata della Varesina, che nella 21’ giornata del girone B di Serie D incassa un’altra sconfitta, questa volta sul campo della Real Calepina. I rossoblù non riescono a invertire la rotta e cedono 2-0, confermando un momento negativo che pesa anche sulla classifica, dove la squadra resta nelle zone basse. Il ko di Calepina si inserisce in un turno che ha visto la Folgore Caratese tornare al successo nel testacoda con la Vogherese, chiuso con un netto 5-0, consolidando la vetta. Alle spalle dei brianzoli il Chievo Verona tiene il passo, pur restando a distanza, mentre il Milan Futuro conferma un rendimento altalenante, battuto in casa dalla Casatese Merate. Tra le pavesi vince l’Oltrepò e pareggia il Pavia, mentre per la Varesina il passo falso conferma le difficoltà di una stagione fin qui avara di soddisfazioni.

Di seguito risultati, marcatori e classifica.

Girone B – Risultati e marcatori

Breno-Pavia 2-2

Reti: pt 3′ Maglione (P), 31′ Tagliani (B); st 13′ Monza (P), 30′ Papa (B).

Brusaporto-Scanzorosciate 0-2

Reti: pt 17′ Poli, 27′ Braidich.

Caldiero Terme-Leon 3-0

Reti: pt 7′ Mauri; st 13′ Petdji, 32′ Zanetti.

Folgore Caratese-Vogherese 5-0

Reti: pt 12′ Forchignone, 25′ Gjonaj, 43′ Capelli; st 4′ Capelli, 13′ Tremolada.

Milan Futuro-Casatese Merate 2-3

Reti: pt 12′ Gningue (CM), 18′ Gningue (CM); st 10′ rig. Traoré (M), 17′ Mecca (CM), 36′ Eletu (M).

Sondrio-Villa Valle 0-1

Rete: st 10′ Semprini.

Oltrepò-Castellanzese 2-0

Reti: 22′ pt Mavrommatis, 27′ pt rig. Hrom.

Real Calepina-Varesina 2-0

Reti: pt 19′ Semprini; st 41′ Semprini.

Virtus CiseranoBergamo-Chievo Verona 0-2

Reti: pt 32′ Costantino; st 10′ Prandini.

Classifica

Folgore Caratese 45, Chievo Verona 37, Villa Valle 36, Casatese Merate 35, Milan Futuro 34, Brusaporto 34, Caldiero Terme 31, Virtus CiseranoBergamo 30, Oltrepò (-1) 29, Breno 28, Leon 27, Real Calepina 27, Scanzorosciate 27, Castellanzese 26, Varesina 17, Pavia 17, Sondrio 13, Vogherese (-2) 11.

(foto archivio)

25012026