CARONNO PERTUSELLA – È fissata per sabato 31 gennaio l’apertura ufficiale di Spazio Ariosto 72, nuovo centro di aggregazione rivolto a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 30 anni. La struttura si trova in via Ariosto, all’interno di un complesso rinnovato che comprende locali polifunzionali, uffici e un’area verde centrale.

Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire un luogo di incontro, espressione e crescita, pensato per rispondere a esigenze diverse: dallo studio alle attività creative, fino alla socializzazione. Spazio Ariosto 72 è frutto della collaborazione tra Comune di Caronno Pertusella, cooperativa Stripes e una rete di partner pubblici e privati impegnati nel lavoro educativo e sociale sul territorio.

L’inaugurazione prenderà il via alle 11 con un momento istituzionale aperto alla cittadinanza. A seguire sarà possibile visitare gli spazi e conoscere nel dettaglio le attività previste. Nel corso della mattinata sarà anche possibile visitare la mostra dal titolo “Come si costruisce uno spazio?” costituita dall’esposizione dei lavori realizzati dagli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado De Gasperi. Questa iniziativa è affiancata dalla proiezione di fotografie “La storia prende forma”, uno slideshow fotografico per raccontare i cambiamenti dello spazio negli anni e il percorso svolto per arrivare al giorno dell’inaugurazione.

Dopo il rinfresco previsto per le 12, nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, il centro entrerà nel vivo con una serie di proposte dedicate ai giovani: laboratori creativi, attività digitali, giochi da tavolo, momenti musicali e spazi di confronto e socialità.

Stanza 02: “Gioca con noi” , giochi da tavolo, ti aspettiamo per un party game libero e accessibile a tutti con Erica Meazza;

“Gioca con noi” , giochi da tavolo, ti aspettiamo per un party game libero e accessibile a tutti con Erica Meazza; Stanza 04: “Uno spazio tutto per sé” , yoga, meditazione e rilassamento a cura di Federica Lorenzin;

“Uno spazio tutto per sé” , yoga, meditazione e rilassamento a cura di Federica Lorenzin; Stanza 05: “Colori in movimento” , non mancare all’atelier artistico creativo curato da Anthea Nigro e Laura Terilli;

“Colori in movimento” , non mancare all’atelier artistico creativo curato da Anthea Nigro e Laura Terilli; Stanza 06: “Connessioni in corso” , laboratori digitali insieme agli educatori Steam dello Stripes Digitus Lab Martina Fumagalli e Mattia Cavalieri;

“Connessioni in corso” , laboratori digitali insieme agli educatori Steam dello Stripes Digitus Lab Martina Fumagalli e Mattia Cavalieri; Stanza 07: “Dalle parole al beat”, Su le mani per il laboratorio di beat-making e scrittura creativa rap con MAS (Roberto Mastroianni) e Andrea Ricciardelli.

Spazio Ariosto 72 si presenta come un ambiente pensato per essere accogliente e dinamico, capace di adattarsi ai bisogni dei ragazzi e di favorire relazioni positive. Le attività, che prenderanno avvio in modo strutturato nei mesi successivi, saranno orientate anche alla prevenzione del disagio giovanile e allo sviluppo delle competenze personali, con particolare attenzione alla creatività e alla partecipazione attiva.

Il centro sarà gestito dalla cooperativa Stripes, realtà già attiva sul territorio, e si inserisce in un percorso più ampio di potenziamento dei servizi dedicati alle nuove generazioni. Ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle iniziative sono disponibili sul sito spazioriosto72.it.

