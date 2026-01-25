SOLARO – Cavallo imbizzarrito nel Parco delle Groane: pomeriggio movimentato quello di ieri nel Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, dove intorno alle 16 è scattata la segnalazione per un cavallo imbizzarrito nella zona compresa tra Limbiate, Solaro e Cesate.

In pochi minuti si sono mobilitate diverse pattuglie: polizia locale di Limbiate e del Parco, polizie locali di Solaro e Cesate, Guardie ecologiche volontarie e Protezione civile. Un intervento rapido e ben coordinato per garantire la sicurezza di tutti. Fortunatamente, riferiscono dal Parco Groane, “l’allarme è rientrato in meno di un’ora: il cavallo, scappato a una giovane cavallerizza che non era riuscita a fermarlo, è rientrato da solo al maneggio, senza conseguenze. Il comandante della polizia locale delle Groane, Attilio Camisasca ha sottolineato l’ottima collaborazione tra forze dell’ordine e quella dellaProtezione civile: un vero lavoro di squadra, utile anche come test operativo per affrontare eventuali emergenze future nel Parco”.