CESANO MADERNO – Si è svolta ieri mattina la cerimonia per la posa delle nuove Pietre d’Inciampo, organizzata nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata della Memoria. Un appuntamento partecipato e sentito, che ha visto la presenza di numerosi cittadini, delle autorità e dei rappresentanti istituzionali. Durante la cerimonia sono intervenuti il sindaco Gianpiero Bocca, l’assessora alla Cultura Martina Morazzi, il presidente del Comitato Pietre d’Inciampo di Monza e Brianza Fabio Lopez e la presidente dell’Anpi di Cesano Maderno Valentina Tagliabue. A coordinare i vari momenti lo storico Fernando Bucchioni. Presenti anche le associazioni combattentistiche con i labari e il gonfalone comunale.

Le quattro nuove Pietre d’Inciampo sono state collocate nei pressi del Monumento ai Caduti di piazza Vittorio Veneto e sono dedicate a giovani soldati cesanesi morti nel naufragio del piroscafo Oria, avvenuto il 12 febbraio 1944. Il certificato di adozione è stato consegnato a Carlo Novati, capogruppo degli Alpini cittadini, e alla professoressa Carla Acerbi per la scuola secondaria Sacramentine. Alla cerimonia erano presenti anche alcuni familiari dei caduti. Particolarmente toccanti il minuto di silenzio, lo scoprimento del cartello commemorativo e la posa delle Pietre, accompagnata dalle note del violino di Aurora Bizzo e dalla deposizione di una rosa bianca da parte del sindaco.

(foto: un momento della cerimonia)

25012026