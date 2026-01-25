Città

SARONNO – “Adesso casa per me è Saronno”. Sono le parole di Clio Zammateo in arte ClioMakeUp che nel podcast la casa perfetta di Gianluca Torre racconta il suo arrivo e il suo legame con la città degli amaretti.

Un racconto che ribalta l’immaginario più diffuso. Se si pensa a ClioMakeUp vengono subito in mente New York, il mondo veloce e business oriented del makeup e una dimensione internazionale. Nel dialogo con Gianluca Torre emerge invece una donna profondamente legata alla provincia. Clio ripercorre le sue origini, dal paese della nonna Cugnan in provincia di Belluno alla casa di Gerenzano, fino alla scelta di Saronno come nuovo nido dopo la separazione. Una quotidianità fatta di bambine, gatti, lavoro e sperimentazione.

Il racconto si inserisce nel format “Casa Perfetta”, condotto da Gianluca Torre, agente immobiliare noto al grande pubblico per “Casa a prima vista”. Ogni puntata esplora le abitazioni di personaggi noti, legando gli spazi alle storie personali di chi li vive. Le scelte di arredamento diventano così racconto, tra parquet o resina, estetica o funzionalità, dimostrando come la casa rifletta il carattere e il momento di vita dei suoi abitanti.

Un passaggio significativo è dedicato anche allo spazio tester, uno degli ambienti più rappresentativi del mondo di Clio. Nel podcast racconta di una vera e propria stanza che contiene centinaia, forse migliaia di prodotti. Dopo il cambio di casa, spiega, molti materiali sono stati spostati nel sito produttivo vicino a Saronno, per lasciare spazio anche alla vita quotidiana. Qui conserva soprattutto prodotti non più utilizzabili, ma preziosi dal punto di vista creativo: “È una stanza dove io ho i prodotti scaduti, perché non sono più prodotti che si possono utilizzare, però io sono una che conserva tutto perché mi dà idee, magari per il packaging o per le colorazioni, le texture, per creare qualcosa di nuovo. Quindi non butto via tendenzialmente niente”.

Un dettaglio che racconta più di molte parole il suo approccio al lavoro e alla vita, fatto di concretezza, creatività e di un legame sempre più forte con Saronno, scelta non solo come casa ma come luogo in cui costruire una nuova fase personale e professionale. Del resto l’influencer aveva già abitato nella città degli amaretti quanto studiava a Milano iniziando da subito ad apprezzarne la vicinanza da Milano e la tranquillità rispetto al caos del capoluogo.

